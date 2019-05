Forza Nuova torna in città e anche gli idranti: 200 agenti schierati

Duecento uomini della polizia, idranti, camionette e griglie di contenimento. Così Bologna si prepara all'arrivo di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, domani alle 18.30 in piazza Galvani per un comizio a sostegno del candidato alle europee Consoli. Uno scenario che riporta alla mente quanto accaduto il 16 febbraio scorso.

In quell'occasione, i collettivi occuparono piazza Galvani per impedire il comizio del leader di Forza Nuova. La polizia prima lì allontanò con diverse cariche, poi, nel pomeriggio, il corteo fu respinto in via Farini con gli idranti.

"Una battaglia di strada", alla quale, come scrivono gli attivisti, la Bologna antifascista non si è mai sottratta. "Dal 13 maggio 2000 al 16 febbraio 2018, ogni volta che Roberto Fiore e i fascisti di Forza Nuova hanno provato a mettere piede a Bologna - si legge - migliaia di antifasciste e antifascisti sono scesi in piazza, non sottraendosi, quando è stato necessario, alla battaglia di strada".

Situazione che le forze dell'ordine si preparano eventualmente ad affrontare: domani alle 17, infatti, i collettivi e i centri sociali bolognesi si ritrovano in piazza Maggiore per "non lasciare nemmeno un centimetro di suolo pubblico ai fascisti di Fn". "No Pasaran, Bologna respinge Forza Nuova", questo l'evento di lancio su Facebook.

Il Comune ha formalmente negato l'autorizzazione al partito di estrema destra, ma la presenza non è ostacolata dal provvedimento poiché la piazza rientra tra gli spazi autorizzati per l'esercizio della propaganda elettorale in prossimità delle elezioni europee, a cui il partito di estrema destra partecipa.