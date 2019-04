Donne di Forza Nuova vs teoria gender a scuola: 'transennata' la Libreria delle donne

Una "transenna" alla Libreria delle Donne di via San Felice contro il primo di una serie di eventi dal titolo 'Identita di genere nei libri, per l'infanzia'.

Autrici le militanti di Forza Nuova che in una nota fanno sapere a "maestre, insegnanti e professoresse, vi affidiamo i nostri figli affinché essi imparino l’italiano, per usare correttamente i congiuntivi , la matematica, perché sappiano contare anche le loro vittorie come le loro sconfitte, l’educazione civica, perché sappiano tutto sulla vita democratica del nostro paese, la storia perché sappiano che loro sono gli eredi di grandi uomini e donne che nessun altro paese al mondo ha potuto sinora eguagliare, la geografia affinché possano viaggiare per il mondo con passo sicuro sapendo dove sono e dove stanno andando; la scienza affinché sia chiaro che il nostro scopo è la riproduzione della specie non l’unione tra persone dello stesso sesso perché porterebbe alla cessazione dell’uomo sulla terra - continuano - mentre Voi, obtorto collo, vi nascondete dentro le vostre aule facendovi scudo con il POF (Piano Offerta Formativa - ndr) per cercare di aggirare il nostro costituzionale diritto all’educazione dei nostri figli per inculcare nelle loro menti un pensiero abnorme e innaturale. Crediamo sia il caso che torniate a fare ciò per cui venite pagate dallo Stato e quindi da noi genitori: INSEGNARE LE MATERIE SCOLASTICHE DI CUI SOPRA! - e concludono - A tutto c’è un limite e voi lo avete già superato! Da oggi noi iniziamo la battaglia assieme alla famiglia, il baluardo più forte contro sessualizzazione precoce dei bambini e la pedofilia: dei vostri Libri Gender ne faremo falò!"