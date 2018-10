Forza Nuova in città, la Polizia: "Impiego di 150 agenti, 90 i militanti in piazza"

La manifestazione indetta da Forza Nuova in Piazza San Domenico ha visto la partecipazione di circa 90 militanti, tra cui lo stesso leader Roberto Fiore. Lo dice la Polizia, che per l'evento aveva dispiegato diversi uomini.

Le Forze dell’Ordine, impegnate per garantire che l’iniziativa si svolgesse senza turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno attuato un articolato dispositivo che ha visto infatti l’impiego di circa 150 agenti. Nel dettaglio sono stati coinvolti numerosi reparti inquadrati, nonché mezzi speciali e l’elicottero della Polizia di Stato al fine di prevenire possibili iniziative di contrapposte fazioni. In concomitanza dell’evento, circa 150 esponenti riconducibili all’area antagonista si sono radunati nelle adiacenze della Piazza per esprimere pacificamente la loro contrarietà all’iniziativa.

«L'entrata di una moschea in un acittà sognifica fare entrare una mentalità totalmente anti-italiane - ha detto ieri il leader di FN Roberto Fiore - Le moschee non devono aprire in Italia, punti di culto sì, ma le moschee hanno effetti drammatici sulla convivenza civile» ha detto il leader di FN. Davanti alle grate della piazza anche un gruppo di circa dieci antifascisti: i manifestanti sono arrivati su via Garibaldi dal lato di piazza Cavour, per poi fare marcia indietro e spostarsi in direzione opposta. Non ci sono stati disordini.