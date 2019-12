Foto d'altri tempi trovate in via della Beverara: a chi appartengono?

Qualcuno ha perso queste belle foto di altri tempi? La segnalazione è arrivata a Bologna Today da una lettrice. Una ventina di bellissime fotografie, scattate in momenti sereni e di relax, sono state trovate il 22 dicembre intorno alle 21 in via della Beverara, all’altezza dell’entrata del parco Lunetta Mariotti. La segnalazione è anche stata postata su Facebook.

Erano sparse in strada, sul marciapiede e anche sul prato, alcune sono in cattive condizioni a causa della pioggia e del passaggio di auto, pedoni e bici. "Ho raccolto tutte quelle salvabili, perché molte erano davvero troppo rovinate" si legge nel posti "le ho ripulite e ora le pubblico nella speranza di trovare la famiglia a cui appartengono. Grazie per l’aiuto se vorrete passare parola".

E anche Bologna Today passa parola...