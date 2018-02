Altri dieci pezzi con influenze funky, soul, blues e r&b con “four season” il bis di Beltrani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

BOLOGNA - “In questo nuovo disco ci sono le quattro anime, le quattro impronte che volevo dare alla mia ispirazione. E ‘F our Seasons’ è il nome perfetto per esprimerle”. Così Pietro Beltrani, pianista classico e jazz, presenta il suo ultimo lavoro discografico: “Four Seasons”, appunto. Dieci tracce, un’ora abbondante di musica jazz che il talento imolese spiega pesando le parole: “Four Seasons è un album complesso, è un ritorno alle radici che affondano nel jazz e che tuttavia trovano nella nostra tradizione, nella componente melodica italiana una non impercettibile influenza”. È jazz elettronico, con prevalenza, di volta in volta, di generi e influenze diversi, come il funky, il soul (senza batteria e percussioni), l’R &B e il b lues . I quattro segmenti, il four seasons. Questo nuovo disco, con uscite cadenzate tra fine settembre e ottobre, arriva solo tre mesi dopo “ Life ”, pubblicato a fine giugno, a testimoniare di uno straordinario momento creativo di Pietro Beltrani che, come per “Life”, si è avvalso della collaborazione di Marco Frattini (batteria) e Lorenzo Gabellini (basso), cui ha aggiunto due ospiti d’eccezione: il trombettista Roberto Righini, che ha “impreziosito il disco con il suo sound”, e la sorella Irene Beltrani, vocalist, “che si è fatta migliaia di chilometri dalla Cina per venire a registrare due tracce”, racconta con orgoglio Pietro. Anche di “Four Seasons” Beltrani è compositore, arrangiatore, interprete e direttore artistico, trovando ancora una volta in Crossover Studio , a San Lazzaro di Savena, il luogo, gli strumenti e i tecnici ideali, dal fonico Marco Lipparini , coadiuvato da Riccardo Nobili , al videomaker Marco Poli , che ha filmato tutte le esecuzioni. “Le idee - dice Pietro - sono solo una bozza, che in queste stanze e con questo staff prende forma e le idee hanno un senso”. “Four Seasons” è una produzione Musica e Parole inserita nel progetto SIAE “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura”. Lo staff di MeP ha curato anche grafica, comunicazione, distribuzione, affidata ai principali store digitali ( YouTube, Spotify ) promozione social, attraverso Facebook , Twitter , Instagram e programmazione radiofonica riservata al c ircuito Ora Musica.