Frana di Gaggio, sospesa i treni Bologna-Porretta: la terra continua a muoversi

Dalle 5 la circolazione ferroviaria fra Riola e Porretta Terme, sulla Bologna-Porretta è sospesa. Lo ha deciso Rfi, dopo che la terra -che non ha smesso di muoversi- sta continuando a mincacciare di 'tappare' il fiume Reno in località Marano-Vaiana. E' in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario e sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus fra Riola e Porretta. Nel corso della giornata si saprà se il traffico potrà riprendere oppure no.

La decisione è arrivata dopo che il livello dell'acqua del fiume, ostacolato dai metri cubi di terra che continuano a spostarsi, è continuato a salire. Sul posto oltre che i tecnici della regione, anche una squadra dei Vigili del fuoco. La frana è in spostamento dallo scorso 2 marzo, e ha travolto già la vecchia Porrettana e portato all'evacuazione di 5 abitazioni