Monghidoro, dopo la frana riaperta via Caduti di Roncastaldo

Il Comune di Monghidoro ha riaperto via Caduti di Roncastaldo, chiusa dallo scorso marzo in seguito a una frana. Lavori possibili grazie ai contributi che la Regione Emilia Romagna aveva stanziato "in urgenza", e progettati dalla Bonifica Renana.

Ma quello di via Caduti di Roncastaldo non è stato l'unico intervento, in quanto anche altri tratti di asfalto interessati da movimenti franosi sono stati sistemati. Soddisfatta il sindaco Barbara Panzacchi: "Dopo quella di Ampugnola, la frana di Via Caduti di Roncastaldo ha rappresentato senz’altro la frana più impegnativa da gestire - ha spiegato a BolognaToday - sia per le ingenti somme necessarie al ripristino, sia perché la chiusura della strada ha comportato una grave limitazione per gli abitanti di Monghidoro. In primo luogo per i residenti, che dovevano percorrere strade alternative per raggiungere le proprie abitazioni, ma anche per gli altri cittadini visto che quella strada crea un collegamento con siti nei quali si trovano svariate realtà artigianali e commerciali. Anche in questo caso non sarebbe stato possibile fare fronte a questo intervento, in breve tempo, senza la collaborazione della Regione che ha stanziato i fondi".

I lavori di ripristino continuano

E ancora: "La progettazione e la direzione lavori sono stati seguiti dalla Bonifica Renana. In questi giorni poi, sono stati ultimati i lavori di ripristino di altre sue strade, come via Stiolo con fondi comunali, e via Cà di Baldino, con fondi della Bonifica Renana. E adesso inizieranno, sempre con fondi comunali, i ripristini nelle altre due strade danneggiate dai movimenti franosi di marzo: la Fondovalle Savena in località Ca di Ravaglia, e la strada che da Campeggio porta a Madonna dei Boschi in località Ronconatale. Con questi ultimi interventi avremo risistemato tutte le strade che avevano subito danni con le frane di marzo, e per l'amministrazione comunale questo rappresenta una grande soddisfazione, un risultato insperato, frutto di collaborazione inter istituzionale e della grande volontà di “ricostruire” un territorio estremamente provato dagli eventi meteorologici dell'inverno scorso”.