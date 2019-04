Monzuno, frana sotto la strada: chiusa la provinciale

Nel territorio di Monzuno la strada provinciale 325 è stata chiusa al traffico dal chilometro 13 in poi, poco distante da Gardelletta, a causa di un forte smottamento. Da quanto si apprende la terra sotto la lingua di asfalto è scivolata e la strada si reggerebbe nel vuoto.

"E' rimasto solo l'asfalto - spiega a BolognaToday il sindaco Marco Mastacchi - e se qualcuno dovesse passarci su di peso cadrebbe tutto. Il problema sicurezza per la collettività è stato risolto immediatamente chiudendo la strada, e tutto è stato già predisposto per la deviazione del traffico sia leggero che pesante. Avevamo notato un calo in quel punto, e stamattina siamo venuti a controllare. Accertamenti che hanno confermato i nostri timori e abbiamo provveduto immediatamente alla chiusura della provinciale".

Controlli sono ancora in corso e sul posto, oltre a tecnici e addetti ai lavori, sono presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Il traffico leggero viene deviato a Gardelletta, mentre quello pesante in autostrada, dal casello di Sasso Marconi e di Rioveggio.