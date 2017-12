Frana a Riola di Vergato, i Comuni: 'Messi in sicurezza 50 metri di fronte'

Con i lavori nel vivo durati circa un mese, i tecnici dell'ufficio difesa del suolo dell'Unione dell'Appennino bolognese fanno sapere di aver "messo in sicurezza una frana che aveva cominciato a minacciare l'abitato" nei pressi della stazione di Riola di Vergato.

L'area del corpo di frana, lunga 50 metri e larga 20, è stata sistemata barriere si sostegno nelle case più vicine, un sistema di scolo rapido delle acque piovane, e con altre opere di sostegno in legno e di ingegneria naturalistica, per ripristinare il verde sulla collina, di vitale importanza per la tenuta idrogeologica del versante. L'intervento è costato circa 60 mila euro, di cui 50 mila finanziati dalla Regione e 10 mila dal Comune di Vergato.

“Siamo soddisfatti di aver portato a termine questo intervento per il quale ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per il supporto finanziario e l'Unione per quello operativo” commenta il sindaco Massimo Gnudi. “La salvaguardia del territorio è un elemento chiave dell'operato della nostra amministrazione, su questi temi non intendiamo abbassare la guardia”.