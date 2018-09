Gara 'Barlady' Fabbri 1905: trionfa la bolognese Francesca Lolli

Si chiama Francesca Lolli, è bolognese e ha trionfato alla finale italiana del concorso “in rosa” dedicato alle barlady di tutto il mondo.

La competizione, promossa per il quarto anno consecutivo da Fabbri 1905, una delle aziende storiche di Bologna, è dedicata esclusivamente a tutte le donne che si sono affermate in un mondo dominato da forti personalità maschili come quello della mixology.

La barlady bolognese, che gestisce l'American Bar del ristorante Fourghetti di Bruno Barbieri, ha convinto la giuria selezionatrice con un cocktail ispirato a ricordi d’infanzia, quando sua nonna andava a prenderla a scuola e, rientrata a casa, trovava l’atmosfera invasa dall’aroma di una torta che cuoceva nel forno: la merenda perfetta da gustare con un tè al mandarino. Per questo ha chiamato il suo drink “La merenda”: un sapiente incontro di Marendry Fabbri, sciroppo di vaniglia, gin, succo di lime e foam al mandarino.

Oggi, 25 settembre, Francesca sfiderà altre nove colleghe straniere, provando a conquistare lo “scettro” di Lady Amarena 2018: il prezioso shaker cesellato a mano che da tre anni Nicola Fabbri, Amministratore di Fabbri 1905, mette nelle mani della prima classificata assoluta.