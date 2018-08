Francesco Guccini: 'Salviamo le terme di Porretta' (video)

Anche Francesco Guccini lancia il suo appello per salvare l'antico stabilimento termale di Porretta. Un video sui social per sostenere l'iniziativa che sta raccogliendo un consenso unanime da parte dei residenti in Appennino e anche degli amministratori: la raccolta firme per recuperare l'antico stabilimento termale di Porretta, promossa dal Comitato SOS Terme Alte, all’interno dei circuiti del FAI (Fondo Ambientale Italiano).

Come riferisce la testata 'La voce della montagna', sono ormai 11.000 le adesioni, inoltre le antiche terme sono state inserite ne "I luoghi del cuore" del FAI e sono al terzo posto della classifica provvisoria nazionale.

Come sostenere la campagna

Una volta conclusa la raccolta firme, per il Comitato si potrebbe richiamare a Porretta gli investitori ed arrivare al restauro. Qui il link per votare online