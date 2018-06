Consegne a domicilio, l'ex pornodivo Trentalance diventa 'rider'

L'attore e scrittore bolognese Franco Trentalance, ex star maschile del cinema per adulti, interpreta il ruolo di inatteso fattorino per il portale web locale di consegne a domicilio Pizzakebo.

La serie di spot per il web “Oggi te l’offro io”, ideati e realizzati da Wobinda, verte sullo storytelling spontaneo: le reazioni dei fortunati destinatari degli ordini, al momento dell’apertura della porta, sono stati ripresi e raccolti in una serie di divertenti clip, direttamente da Franco, grazie a una action cam nascosta, innescando così delle dinamiche

in stile candid camera.

L'autore 51enne, in libreria con Seduzione Magnetica (ed. Ultra) e in teatro con un monologo sull'eros, è stato selezionato dal giovane brand bolognese come affascinante rappresentante dello spirito innovativo, ironico e dinamico del capoluogo emiliano.