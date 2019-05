Maltempo, due frane a Loiano: strade chiuse

Ancora smottamenti in provincia, e a Loiano la polizia municipale ha varato una nuova ordinanza per la chiusura di via Gragnano, nel tratto compreso fra la località “il Poggio di Gragnano” e la bretella che conduce in via del Poggio.

La decisione dopo il cedimento della sede stradale, causato da un movimento franoso dovuto alle copiose precipitazioni dei giorni scorsi: una strada che già nel 2015 era stata chiusa a causa di uno smottamento. Lo stop alla circolazione non isola il borgo di Gragnano, in quanto le abitazioni in località 'Chiesa' è garantita da via del Poggio: divieto in vigore fin quando non sarà ripristinata completamente la strada.

Chiusa anche via dei Boschi, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Nazionale e la nuova bretella di via Canè, dove si è verificato un cedimento della sede stradale causato da un movimento franoso.

"Considerato che tale movimento franoso ha provocato il dissesto della strada ad uso pubblico via dei Boschi nel tratto sopra citato causando l’interruzione della viabilità - si legge nell'ordinanza di chiusura - e che la località I Boschi è raggiungibile tramite la bretella di via Canè e da via Casaglia, si dispone il divieto di circolazione su via dei Boschi, dall’incrocio con via Nazionale sino all’incrocio con la bretella di collegamento a Via Canè, sino al termine dei lavori di ripristino dello stato originario dei luoghi".