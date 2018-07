Frase choc su stupri Rimini, archiviate accuse a mediatore culturale

Non dovrà rispondere dell'accusa di istigazione a delinquere l'ex mediatore culturale allora 30enne che finì al centro di un caso per avere commmentato con frasi giustificatorie gli stupri di Rimini. Il gip ha accolto la richiesta del procuratore Giovannini, che non ha ravvisato in quanto scritto dal ragazzo, cittadino pachistano, l'intenzione specifica di istigare allo stupro, anche se le sue parole sono state sicuramente gravi, volgari, gratuite e offensive.

Finito al centro del caso nell'agosto scorso l'uomo, impiegato a Bologna come mediatore culturale in una coop che si occupa di migranti, fu successivamente licenziato. A sua discolpa, motivò il gesto come una reazione esagerata dovuta al tenore dei commenti seguiti allo stupro di gruppo avvenuto nell'agosto scorso ai danni di una turista polacca in riviera.