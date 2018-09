Donna uccisa ad Avellino, il fratello sotto interrogatorio

Un uomo di 71 anni, residente a Bologna ma originario dell'avellinese è il principale sospettato dell'omicidio della sorella, trovata esanime assieme all'uomo in un appartamento ad Avellino.

La donna, 78 anni, sembrerebbe essere stata soffocata nel sonno. Prima del delitto la stessa pensionata avrebbe telefonato al fratello 68enne, dicendo di accorrere perché il lite con il fratello più grande.

Quanto però il signore è arrivato nell'abitazione, la sorella era già morta e con il fratello più grande si sarebbe poi ingaggiata una collutazione, finita con il ferimento del 68enne. Quest'ultimo però ha chiuso dentro l'anziano per poi chiamare i Carabinieri. A quanto risulta il soggetto ora è piantonat nella caserma dei Carabinieri e sotto interrogatorio. Per lui potrebbe presto essere formalizato il fermo per omicidio volontario e lesioni.

