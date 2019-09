Friday for Future: lo sciopero per il clima invade la città\VIDEO

Un corteo colorato e vivace quello partito da piazza San Francesco per il terzo sciopero globale per il clima. Migliaia, 15mila circa, sono partiti alle 9.30 e hanno affollato le strade della città: via Marconi, poi i viali e infine via Belle Arti e piazza Verdi. Studenti e studentesse, di medie e superiori, ma anche molti professori e genitori.