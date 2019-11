Fuga di gas dalle cantine: 16 famiglie evacuate, traffico bloccato

Sedici famiglie sono state fatte evacuare da un palazzo in piazza dell'Unità a Bologna, a causa di una possibile fuga di gas dalle cantine. Al momento sul posto i Vigili del Fuoco e il personale addetto che stanno cercando d individuare la perdita, intervenuti non appena è stato lanciato l'allarme.

Il traffico in zona risulta al momento bloccato, e deviazioni sono in corso.

Questa notte una grossa fuga di gas è stata registrata anche in via San Rocco, portando alla chiusura del tratto di asfalto tra via della Grada e via San Valentino.