Fuga di gas in via Lombardia: evacuato palazzo di 7 piani

Dura da diverse ore l'intervento di Vigili del Fuoco e tecnici intervenuti in via Lombardia a causa di una fuga di gas. I soccorsi sono stati allertati dal personale Hera alle 16 circa. I pompieri, con due squadre dalla Centrale e dalla Carlo Fava, hanno messo in sicurezza lo scenario ed evacuato lo stabile al civico 18, circa 50 persone. Sul posto sono intervenute anche i tecnici Enel, la Polizia locale che sta gestendo il traffico e le ambulanze del 118 per portare fuori dall'edificio delle persone diversamente abili. La strada è stata chiusa al traffico.

Alle 19 l'intervento è ancora in atto. Sul posto si è portato il Nucleo sostanze pericolose per bonificare dal gas gli scantinati dell'edificio di 7 piani, che conta 24 appartamenti.