Fuga di gas in via Procaccini: strada chiusa per tre ore e residenti chiusi in casa

Fuga di gas in via Procaccini questa mattina, dove per tre ore la strada è stata chiusa per una fuoriuscita al civico 4. I vigili del fuoco sono andati sul posto e hanno passato in rassegna i palazzi circostanti per consigliare la chiusura di porte e finestre ai residenti -che non sono stati fatti evacuare- dacché la perdita era molto ingente. I tecnici di Hera sono poi arrivati con un'escavatore e hanno localizzato la perdita. Nel frattempo la via è stata chiusa dalla polizia locale il tempo necessario ai lavori di ripristino. In tarda mattinata tutto è tornato alla normalità.