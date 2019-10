Vede la polizia e scappa: in sella un coltello di 28 centimetri

Scappa dalla polizia tentando la fuga in scooter e tampona un autobus. È successo ieri alle 12 in via Pirandello. Alla guida del motorino, un bolognese di 33 anni che nella sella nascondeva un coltello da cucina di 28 centimetri. L'uomo, con precedenti contro il patrimonio, era stato notato da una pattuglia del reparto prevenzione crimine della polizia perché alla vista degli agenti aveva subito accelerato per scappare.

E così ha provato a fare: durante la fuga, il bolognese ha tamponato un bus ed è anche caduto ma si è subito rialzato proseguendo la fuga. Arrivato in via San Donato, poi, ha provato ad abbandonare lo scooter per fuggire a piedi ma i poliziotti lo hanno bloccato e denunciato per porto d'arma e resistenza a pubblico ufficiale.