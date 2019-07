Fulmini nella notte, escursionista folgorato

Brutta avventura per un turista bolognese in quel di Trento, dove nella serata di ieri si sono verificati forti temporali .

Il pericolo dei fulmini - come aveva allertato la protezione civile - si è concretizzato nell'incidente ieri pomeriggio a Passo Giovo, dove un escursionista bolognese di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito proprio da un fulmine.

L'uomo, ustionato e in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto per poi essere trasportato in elicottero all'ospedale di Merano.