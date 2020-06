Fumo e incendio in A14: camion in fiamme, traffico bloccato e code

Traffico bloccato e code in A14 per un incendio di un camion nella cintura urbana di Bologna. L'autostrada in direzione Casalecchio è stata bloccata per quasi un'ora questo pomeriggio, dopo che una autocisterna che trasportava granaglie ha preso fuoco dal lato della motrice.

Alle ore 18 si segnala coda di 5 km tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

Alle ore 15:30, circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione NORD, al km 15,100 per un incendio di un autoarticolato che trasportava farinacei. Il fuoco ha avvolto completamente la motrice del mezzo. Chiusa l'autostrada in direzione Nord per le operazioni di spegnimento. Sul posto nche la polizia stradale e il personale tecnico dell'Aspi.

Non risultano feriti: i vigili del fuoco sono arrivati dopo pochi minuti e sono riusciti a salvare il carico, ma la motrice, ancora attaccata al rimorchio, è andata completamente distrutta, con una densa colonna di fumo nero che si è levata sopra la zona dell'allacciamento con la A13. Le corsie in direzione Casalecchio sono state chiuse per il tempo necessario a spegnere le fiamme e sul posto sono arrivati anche la Polstrada e il personale di Autostrade. Disagi si sono registrati anche dopo la riapertura.

Video Fawad Shakeel

Alle ore 17 circa sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera ed il bivio con la A13 Bologna-Padova verso la A1 Milano-Napoli, si segnalano 8 km di coda in aumento. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

E' necessario uscire a Bologna San Lazzaro e attraverso la Tangenziale di Bologna e si può rientrare in autostrada a Bologna Arcoveggio, da dove si puo' proseguire per Milano, Firenze e Padova..

Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.