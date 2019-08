San Lazzaro: in centinaia per l'ultimo saluto ad Andrea Aromi

Nessuno è voluto mancare. Tutti hanno salutato per l'ultima volta Andrea Aromi, il giovane di Idice che ha perso la vita a bordo di un'auto lungo l'A14. La chiesa della piccola frazione di Idice, a San Lazzaro di Savena, ieri pomeriggio era gremita di persone: presenti gli amici, i compagni di scuola e tutti i professori, che in qualche modo hanno cercato di dare conforto alla famiglia di Andrea.

Commosso il ricordo della fidanzata, e rincuoranti le parole di don Giancarlo Mezzini. All'uscita dalla chiesa qualcuno ha lanciato in aria dei palloncini bianchi, mentre nessuno riusciva a trattenere le lacrime per la prematura scomparsa di Andrea. Troppo difficile accettare che quel ragazzo, così solare e allegro, dolce e gentile, non ci sia più.

L'intera comunità della piccola frazione è in lutto, e in silenzio si è stretta intorno alla famiglia che tutti conoscevano.

L'incidente

Lo schianto lungo l'A14 è avvenuto all'alba dello scorso 16 agosto, nel tratto da Cesena Nord e Forlì, al km 82. Secondo la ricostruzione di ForlìToday, l'auto è finita improvvisamente, e senza il coinvolgimento di altri mezzi, contro il new-jersey laterale destro munito anche di guard rail. La Polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, non ha individuato segni di frenata, si propende quindi per il colpo di sonno da parte del conducente del veicolo, il 21enne. Il deceduto invece si trovava sul sedile posteriore, e presumibilmente stava dormendo.