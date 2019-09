Funerale Giovanni Cremonini, in centinaia per l'ultimo saluto al babbo di Cesare

Centinaia le persone che questa mattina hanno voluto dare l’ultimo saluto a Giovanni Cremonini, padre del cantante Cesare. Il rito funebre si è tenuto nella chiesa della piccola frazione di Idice, a San Lazzaro di Savena. Nessuno è voluto mancare all’ultimo saluto al noto medico di famiglia, che per anni ha curato e assistito i sanlazzaresi e non solo.

Commosso anche il ricordo del figlio Cesare, che ieri sera ha rotto il silenzio pubblicando un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, scrivendo parole d’amore a corredo di un video che lo ritrae con il papà, fin dai primi anni di vita. “Dopo una vita dedicata agli altri, hai visto? - si legge - Oggi in tantissimi vogliono dirti grazie. Al posto mio avresti sicuro smorzato l’emozione con uno dei tuoi proverbi...” . “Uomo saggio, gentile , il medico di tutti”, così ricordano Giovannini Cremonini quanti lo hanno conosciuto. “Una persona in grado di dare tanta fiducia, schietto, sincero e sempre disponibile” la descrizione di chi per anni è stato suo paziente, concludendo : “Una persona rara, di altri tempi. Una perdita grandissima”. Presenti tutte le massime autorità cittadine.