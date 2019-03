Oggi i funerali del piccolo Gianlorenzo, a Bologna è lutto cittadino

Oggi Bologna piange un figlio che non c'è più. E' stato infatti proclamato lutto cittadino in occasione dei funerali del piccolo Gianlorenzo Manchisi, il bimbo morto inseguito alla terribile caduta dal carro di Carnevale, avvenuta lo scorso martedì grasso, in via Indipendenza. Le esequie del piccino, 2 anni mezzo, saranno celebrate nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo dall'arcivescovo Matteo Zuppi. Così il capoluogo emiliano si prepara a dare l'ultimo saluto a quel piccolo angelo, volato ia troppo in fretta.

Morte del piccolo Gianlorenzo: sotto esame il carro di Carnevale

Intanto proseguono le indagini intorno al tragico incidente. Non solo le ringhiere, forse troppo larghe, e il collaudo. Sotto la lente dei Carabinieri di Bologna che stanno indagando sulla morte del piccino c'è anche, a quanto si apprende, la copertura delle ruote del mezzo.

Stando a quanto ricostruito finora dagli investigatori sulla dinamica dell'incidente, dunque, il bambino si sarebbe seduto sulla ringhiera e poi 'piegato a libro', e quando è caduto avrebbe fatto una sorta di capriola che, complice anche l'assenza di una copertura rigida, l'ha fatto finire sotto il carro, proprio davanti a una delle ruote.

Fascicolo in Procura sulla morte di Gianlorenzo: da lesioni a omicidio colposo

Dopo la morte del piccolo Gianlorenzo il fascicolo aperto dalla Procura di Bologna si era trasformato da lesioni colpose a omicidio colposo contro ignoti. "Abbiamo chiesto ai Carabinieri di attivarsi - aveva spiegato il Procuratore capo Giuseppe Amato - per far sì che i carri che dovessero essere utilizzati non presentino situazioni di insidiosità che con tutta evidenza presentava questo carro, perché era caratterizzato dalla possibilità di un'uscita laterale per un corpo piccolo come quello del bambino".