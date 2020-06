Ozzano: domani i funerali di Riccardo Brown, il 17enne annegato nell'Idice

Si svolgeranno domani 13 giugno, alle 9:30, i funerali del 17enne Riccardo Zuwa Brown, che ha perso la vita mentre faceva il bagno con alcuni amici nell'Idice a Ozzano, in zona Cavaliera, lo scorso 21 maggio.

Il rito cristiano-evangelico sarà celebrato nel campo sportivo: 200 massimo le persone che potranno partecipare, a causa delle disposizioni anti contagio Covid. A ogni partecipante sarà misurata la temperatura prima dell’accesso, ed è obbligatorio l’uso delle mascherine.

I familiari saranno collocati sul campo, mentre amici e conoscenti sulle tribune, rispettando le regole del distanziamento sociale.

"La gioiosità, l'allegria e l'empatia di Riccardo, molto conosciuto in paese dove aveva veramente molti amici, avrebbe sicuramente meritato un funerale aperto a tutti coloro che l'avevano conosciuto e apprezzato e che desideravano porgergli un ultimo saluto - spiega il sindaco Luca Lelli - purtroppo, gli accorgimenti che ancora dobbiamo rispettare per il contenimento della pandemia da COVID-19, ci impongono alcune limitazioni. Per permettere una partecipazione la più ampia possibile, anche nel rispetto della confessione religiosa della famiglia di origine angolana che prevede la partecipazione alle cerimonie funebri dei rappresentanti delle varie comunità angolane presenti in Italia, è stata concessa la disponibilità del campo da calcio di Via dello Sport dove la cerimonia avrà inizio alle 9.30"-

L'Amministrazione comunale fa presente che, nel rispetto di quanto contenuto nell'allegato 1 del DPCM del 17.05.2020, la capienza massima di persone ammesse ad entrare nello stadio sarà di 200. Considerato quindi che si prevede una folta partecipazione, si consiglia, per contingentare i numeri, di limitare la presenza (una persona per famiglia) e di arrivare al campo da calcio con largo anticipo in quanto all'entrata saranno presenti le Forze dell'Ordine ed un gruppo di volontari che fanno capo all'Amministrazione comunale che avranno il compito di controllare il corretto utilizzo della mascherina obbligatoria per entrare e proveranno la temperatura (accesso non consentito a chi avrà una temperatura pari o superiore a 37.5° come da disposizione governative)".

Al termine della cerimonia, il feretro proseguirà per il locale cimitero di San Cristoforo e l'accesso sara' consentito solo alla cerchia dei familiari stretti.

"La famiglia Brown abita ad Ozzano da molti anni ed è ben inserita nella nostra comunità - conclude il sindaco - per cui come Amministrazione comunale ci sentiamo di dare informazione dell'iniziativa promossa da alcune famiglie ozzanesi, di raccolta fondi in favore della famiglia Brown".

Per chi volesse contribuire il versamento si può fare sul c/c messo gentilmente a disposizione dal circolo ARCI UISP OZZANO - IBAN IT64U0888336990010000004163 con la causale "Insieme per Riccardo".