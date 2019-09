Malore durante escursione in montagna, morto mentre cerca funghi

Triste epilogo questa mattina per un cercatore di funghi di 69 anni, morto stroncato da un malore durante una battuta di ricerca funghi. L'uomo stava percorrendo i crinali vicino al Corno alle scale, zona Casa Forlai del monte Cavallo, nel comune di Alto Reno Terme, in compagnia di alcuni amici, quando ha avvertito un malore. Sono stati quindi chiamati i soccorsi: per via della zona impervia è stato interpellato anche il Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna, ma sul posto il 69enne è deceduto. Dopo i dovuti accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria la salma sarà recuperata dall'elisoccorso di Pavullo.

Notizia in aggiornamento