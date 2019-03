Furgone contromano in zona pedonale, allarme in via Oberdan/Rizzoli

Allarme ieri pomeriggio in centro a Bologna per un furgone bianco che ha percorso contromano un tratto di via Oberdan fino in via Rizzoli, per poi essere lasciato lì ai fittoni che chiudono l'accesso ai mezzi. A guidare il mezzo una 27enne bolognese fino a ieri incensurata, che nel passaggio tra la gente ha anche suonato ripetutamente il clacson. Sono stati i passanti, numerosissimi visto che era un sabato pomeriggio da T-Days, ad avvertire le Forze dell'Ordine.

Al termine degli accertamenti la donna è stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio ed è stata denunciata per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane, aveva con sè un cane, che è stato portato al canile municipale, mentre lei è stata ricoverata. Un carro attrezzi ha portato via il furgone.