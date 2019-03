San Lazzaro: rubano un furgone, lo svuotano e lo lasciano in un parcheggio per disabili

E' stato rubato e parcheggiato in via Fornace a San Lazzaro, davanti alle scuole, e nessuno se ne sarebbe accorto per un pò se non fosse stato lasciato in un parcheggio riservato a disabili. A scoprire un furgone bianco risultato sottratto il giorno prima a due artigiani del posto, sono stati gli agenti della polizia municipale di San Lazzaro.

La pattuglia, insospettita dal mezzo sulle strisce gialle, si è avvicinata facendo alcuni controlli, scoprendo così che non solo era stato svuotato degli oggetti custoditi al suo interno, ma anche sottratto a due imprenditori ieri pomeriggio. Questi infatti, erano andati a fare un sopralluogo e scendendo dal furgone non avevano tolto le chiavi dal quadro.

Subito qualcuno ne ha approfittato rubandolo.