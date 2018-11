Auto 'ribassata': la Polfer scova 800 chili di rame rubato, due nei guai

Il personale della Squadra Giudiziaria – Sezione Rame - del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Bologna ha denunciato ieri in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso due persone, trovate in possesso di

un grosso quantitativo di rame ferroviario.

In particolare, a seguito di alcuni furti messi a segno nei primi giorni di novembre nello scalo ferroviario del Deposito Locomotive di via del Lazzaretto, gli operatori Polfer avevano intensificato i controlli con turni serali e notturni nei pressi degli scali e nelle adiacenze di alcune ditte, considerate come possibile destinazione del materiale provento di furto.

Durante un servizio di prevenzione, gli operatori avevano notato un veicolo con il vano posteriore notevolmente ribassato, fermato il veicolo in prossimità del Centro Commerciale Navile, all’uscita 5 della tangenziale, procedevano a controllo.

A bordo, due cittadini italiani di 71 e 54 anni e un notevole quantitativo di rame considerato di primissima qualità. I due uomini riferivano, al riguardo, di aver rinvenuto il metallo vicino ad un cassonetto dell’immondizia nei pressi dell’ospedale Maggiore.

Il Nucleo Rame di questa Squadra di PG Compartimentale, ha accertato trattarsi di rame ferroviario di tipologie diversificate, consistente in parti di strisciante del pantografo (strumento che consente di captare l’energia aerea di contatto di un veicolo ferroviario) e altri cavi di rame.

La misurazione di precisione, effettuata col “calibro” ha consentito di risalire alla classificazione del materiale risultante “in uso esclusivo alla società Rete Ferroviaria Italiana (RFI)”.

Nel veicolo, sottoposto a perquisizione, si rinvenivano, inoltre, due custodie badge riportanti l’intestazione Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la dicitura “Visitatore”.

Ulteriori approfondimenti investigativi sono attualmente in corso per accertare, anche in considerazione delle citate custodie, il possibile coinvolgimento di altre persone.

Il materiale sequestrato e recuperato dalla Polizia Ferroviaria di Bologna ammonta a 800 kg. per un valore di mercato di 5.000 euro.