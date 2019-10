Cambiavano abiti e pettinatura dopo i "colpi": 6 donne in carcere

Sono sei le donne ritenute parte di un sodalizio criminale operante in tutto il centro-nord Italia, arrestate dai Carabinieri.

Secondo gli inquirenti, tramite la cosiddetta tecnica dell’abbraccio ai danni di persone anziane, rubavano preziosi

orologi, spesso rolex, ovvero gioielli e collane d’oro. Stimato in centinaia di migliaia di euro il giro d’affari.

I Carabinieri di Mantova, con la collaborazione dei comandi di Bologna, Milano, Verbania, Verona, Brescia e Ancona, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale con divieto di dimora nella Provincia di Mantova.

L’indagine, avviata nel mese di maggio 2018, ha portato al deferimento di 12 persone, tutte senza fissa dimora.

20 in tutto i furti consumati da soggetti che si muovevano in tutta Europa e che mettevano a segno uno o più colpi anche ravvicinati nel tempo, con vere e proprie batterie, composte da 3-4 persone, che si spostavano velocemente, cercando così di evitare la cattura e di eludere i controlli, cambiando abiti e pettinat ura. Erano soliti trovare alloggio presso strutture alberghiere poste in posizioni strategiche in prossimità di caselli autostradali ovvero in piccoli

B&B in zone rurali.

Le vittime individuate erano solitamente persone anziane con addosso monili e/o orologi di pregio: con le auto a loro disposizione, spesso intestate a prestanome, si avvicinavano alla vittima, quindi scendevano dal mezzo - solitamente le donne - chiedendo informazioni; nel ringraziare, si avvicinavano ulteriormente alla vittima e, abbracciandola, riuscivano a sfilare il gioiello o l’orologio.

Gallery