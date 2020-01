Furti in aeroporto: banda "sfrutta" una donna incinta

La Polizia stradale ha fermato ieri pomeriggio quattro sudamericani, in fuga verso Roma, dopo aver derubato passeggeri e turisti negli aeroporti Marconi e Amerigo Vespucci, Firenze Peretola. Lo riferisce Firenze Today.

Tre volanti, coordinate dal centro operativo della Polizia Stradale di Firenze, hanno intercettato una Citroen C4, con targa spagnola, lungo l'autostrada all'altezza del Valdarno aretino. I quattro, due cubani e due peruviani, tra cui una donna in stato di gravidanza, sono stati stati portati in caserma.

Nella vettura sono stati ritrovati numerosi zaini, valigie e borse tra cui anche quelli rubati negli aeroporti a un cittadino cinese e a un italiano. Tre di loro sono finiti in manette per i furti. La donna, invece, è stata denunciata a piede libero perché in attesa di un bimbo.