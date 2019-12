Furti in abitazione durante le feste: ladri in via Frassinago, via XXI Aprile, Petrarca e Montelungo

Approfittando delle festività e delle vacanze d'inverno hanno preso di mira alcuni appartamenti lasciati incustoditi entrando per la maggiore dalle finestre per poi portare via monili e denaro, laddove ce ne fosse stato. Fra le vie coinvolte, come da elenco fornito dalla Polizia di Stato, ci sono via Frassinago, via Petrarca, via Montelungo, via XXI Aprile e un tentato furto a un piano terra di via dal Luzzo, fra Strada Maggiore e via Santo Stefano. In due casi in pieno giorno, in altri due dopo le 20. Un secondo, un terzo e un sesto piano.