Loiano, raffica di furti nella zona industriale

Attrezzi di vario genere e qualche computer sono il bottino della banda che la notte scorsa ha preso di mira una serie di aziende in via del Lavoro, a Loiano. Indisturbati, i responsabili dei furti sono riusciti a intrufolarsi in sei capannoni, rubando per lo più motoseghe e cacciaviti. I colpi sono stati realizzati in sequenza nella notte tra martedì e mercoledì, e ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i titolari delle cinque aziende collocate tutte nella zona industriale, una fianco all'altra.

Da quanto si apprende i ladri sono entrati "solo" nei capannoni non dotati di allarme, tralasciando quelli dove, invece, erano ben visibili sirene e sistemi di protezione. Scoperto quanto accaduto sul posto sono intervenute le autorità competenti.

Indagini per risalire ai responsabili sono in corso.