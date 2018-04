Gomme bucate per derubare gli automobilisti: banda di 'specialisti' al palo

Al palo una banda specializzata nei furti ai danni di automobilisti. Il modus operandi era sempre lo stesso, come riporta ForlìToday: nei parcheggi di negozi e supermercati una coppia di malviventi teneva sotto controllo le auto che arrivavano, principalmente di anziani, poi una volta posteggiate bucavano la gomma anteriore, tagliandola con un coltello e restano poi in attesa del ritorno del proprietario del mezzo. Quando la vittima ripartiva, poco dopo era costretta a fermarsi per sostituire lo pneumatico o chiamare aiuto. E' proprio in quel frangente i malviventi colpivano, rubando borse, borselli e marsupi lasciati anche solo per pochi istanti incustoditi nell'abitacolo.

A inchiodare il sodalizio criminale sono stati i carabinieri di Forlì, che nelle loro attività di indagine sono riusciti ad individuare ben 14 furti di questo tipo, alcuni dei quali consumatisi a Bologna. Di questi sono ritenuti responsabili d tre cittadini napoletani (uno di 39 anni e gli altri due di 43 anni, tutti soggetti già noti alle forze dell'ordine) finiti in manette lunedì scorso nel capoluogo campano.

I colpi avrebbero fruttato decine di migliaia di euro. Secondo le ricostruizioni, la banda spesso non si accontentava del denaro che trovava, ma utilizzava i bancomat se i pin erano custoditi nel portafoglio o nella memoria del telefono e a quel punto facevano grossi prelievi anche solo dieci minuti dopo il furto.

Le indagini

L’attività di indagine è partita lo scorso ottobre quando a Forlì è stato consumato uno degli episodi. La mano degli arrestati è stata ravvisata in 14 furti analoghi, consumati da maggio 2017 a febbraio 2018, commessi a Forlì e provincia, Roma, Prato, Desenzano del Garda (Brescia), Bologna, Fano (Pesaro), Pomezia (Roma), Sesto Fiorentino (Firenze) e Marcon (Venezia).

