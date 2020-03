Piccoli furti in paese durante l'ordinanza, due minori nei guai

Due minori sono stati arrestati dai carabinieri di Lizzano in Belvedere e condotti in un centro di prima accoglienza. I due sono stati colti in flagranza mentre cercavano di forzare lo sportello di una utilitaria. Secondo il riscontro dei militari entrambi non sarebbero estranei ad altri episodi simili. In uno di questi, in particolare, i due minorenni hanno anche minacciato il sindaco di Lizzano, dopo essere stati sgridati per essere stati trovati fuori dalla loro abitazione. In quest'ultimo caso, oltre al tentato furto, i ragazzi sono stati denunciati anche per inosservanza della normativa anti-coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.