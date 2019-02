Furti, auto razziate a Ponticella: “Nessuno sembra aver visto nulla”

Hanno preso di mira una Bmw parcheggiata in via del Bosco alla Ponticella, nel territorio di San Lazzaro, e hanno fatto razzia. La scorsa notte ignoti hanno hanno rubato la plancia comandi, navigatore, volante, display del computer di bordo, e l'impianto stereo: in poche parole tutta l'elettronica.

"La vettura era parcheggiata sotto casa - spiegano a BolognaToday i proprietari - e non abbiamo sentito nulla, nessun rumore che potesse metterci in allerta. Sappiamo che in zona sono state prese di mira non solo Bmw, ma anche Audi e Mercedes". L'allarme è stato lanciato anche sui social, ma nessuno sembra aver visto o sentito nulla.

Gallery