Auto BMW nel mirino dei ladri fra via Saffi, Marzabotto e Monterumici

Le auto avvistate sarebbetro tre, ma potrebbero non essere le sole ad essere state prese di mira la notte scorsa a Bologna fra via Saffi, via Marzabotto e via Monterumici. La segnalazione arriva da un lettore che ha notato la "raffinatezza" con cui sono stati asportati dei particolari componenti dello sterzo e parti dei navigatori: la cosa che accomuna queste vetture è il marchio, BMW.

Furti analoghi, così come si scopre online, anche navigando su gruppi Facebook nati ad hoc, si registrano un po' a macchia di leopardo in tutta Italia. La modalità e le parti asportate sono sempre più o meno gli stessi. Ecco un furto ripreso dalle telecamere e pubblicato dai colleghi MilanoToday:

Rompe il finestrino e ruba un navigatore BMW in meno di un minuto - VIDEO