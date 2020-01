Furti da migliaia di euro in aziende agricole: arrestato ladro seriale

Furti in abitazioni, ricettazione in concorso con altre persone a Dozza, furto di un trattore e mobili a Correggio (RE), furto di un trattore del valore di 40.000 euro a Bomporto (MO), furto di 1500 litri di gasolio da due autovetture, di una moto, di due trattori del valore di 250.000 euro ad Anzola Emilia, di un motoveicolo marca BMW e di altri due trattori a Serramazzoni (MO), furto di attrezzatura agricola a Modena, di due trattori agricoli del valore di 65.000 e 20.000 euro con furto di carburante a Pavullo nel Frignano (MO) e Bastiglia (MO) tra i mesi di marzo e luglio del 2016.

Questa la lista, forse incompleta, dei reati a carico di un albanese che oggi è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castelvetro di Modena. Per i furti, commessi in concorso, dovrà passare 4 anni in carcere, a seguito dell'esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, quale cumulo di pene.

Dopo le formalità e gli accertamenti, lo straniero è stato rinchiuso nella casa circondariale di Modena.