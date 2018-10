Fino a tre 'colpi' in un giorno: in manette il ladro sul furgone bianco

Un gruppo di ladri dedito al furto nelle aziende del bolognese e del modenese. I Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale ieri hanno arrestato e condotto in carcere U.D., 23enne nato in Italia, ma le ricerche non sono concluse.

Le indagini hanno preso il via il 1° maggio scorso, quando la ditta Sdraulig, a Borgonuovo di Sasso Marconi, subì il furto di scarti della lavorazioni dei metalli, del valore di 1.500 euro. I Carabinieri hanno così dato il via a una serie di ricerche che hanno permesso di appurare che i ladri si spostavano a bordo di un furgone Fiat Ducato bianco.

Tre furti in un giorno

Il 26 maggio, il 23enne e i suoi complici erano partiti alle 10 del mattino dall'azienda Puntoquattro di Fiorano Modenese: avevano forzato i cancelli, ma era scattato l'allarme, così erano fuggiti a mani vuote. Lì i militari avevavo riscontrato che alcuni giorni prima, persone a bordo di un furgone bianco avevano fatto alcuni "passaggi", in pratica un sopralluogo.

Alle 17 si erano spostati alla Chia-Mo, in via Caduti di Sabbiuno ad Anzola Emilia: avevano scassinato la porta di un capannone e avevano arraffato merce varia. La sera alle 19, hanno rubato una ottantina di chili di ottone alla ditta Degli Esposti di Monteveglio, per poi far ritorno al campo nomadi di Casteldebole dove il 23enne risiede e dove ieri è stato ammanettato. Il furgone, intestato fittiziamente a una donna romena, è stato trovato parcheggiato nei pressi e posto sotto sequestro dall'Arma.

A U.D., pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, vengono contestati i tre furti del 26 maggio, mentre per ora è solo sospettato di quello del 1° maggio a Sasso Marconi.