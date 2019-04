Ozzano, bussa ai finestrini delle auto in sosta e ruba le borse: è allarme sui social

Bussa ai finestrini delle auto in sosta, preferendo quelle con a bordo donne, e con la scusa di chiedere informazioni riesce a farsi abbassare il vetro. Poi, con un mossa fulminea, ruba la borsa sul sedile e scappa.

Un sistema a quanto pare collaudato dall'uomo che in queste settimane ha messo a segno due furti con destrezza nel Comune di Ozzano. Vittime, a distanza di giorni, prima una donna e poi una ragazza. La voce si è subito sparsa in paese, e immediatamente è partito il tam tam di messagi attraverso gruppi Whatsapp e social, per cercare di informare quante più persone possibili.

L'invito diffuso è quello di non lasciare mai borse o borselli sui sedili, e di fare attenzione a chi chiede informazioni, soprattutto a un uomo 'stempiato' e di corporatura abbastanza grossa. I due furti sarebbero stati già denunciati alle autorità competenti, e indagini per risalire al responsabile sono in corso.