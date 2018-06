Furti sul bus: giovani ma già navigate, coppia di borseggiatrici incastrata

Ennesimo borseggio a bordo di un autobus di linea. Ma questa volta è finita con un arresto e ora una diciannovenne bulgara, rispoderà di tentato furto aggravato.

E’ successo ieri mattina, quando una squadra di Carabinieri ha notato la giovane che si aggirava con fare sospetto assieme a un’altra ragazza, nei pressi della fermata dell’autobus di via Rizzoli, in quel momento ,gremita di persone. C'erano soprattutto anziani, in attesa. Quando il mezzo è arrivato, le due ragazze sono salite. I militari, che indossavano abiti civili, hanno fatto lo stesso, fingendosi normali viaggiatori.

"Le due malviventi, nonostante la giovane età, hanno agito da professioniste", riportano i militari, spiegando che la diciannovenne ha spinto la complice, che a sua volta è andata addosso a un’anziana. Mentre la vittima si accertava di cosa fosse accaduto, la diciannovenne le sfilava il portafogli dalla borsa. Nel frattempo, l’autobus è ripartito. A quel punto i miltari sono intervenuti.

La diciannovenne, gravata da precedenti di polizia, è stata tradotta in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, mentre la diciassettenne è stata trasferita presso una struttura per minorenni.