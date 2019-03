Furti in appartamento, sgominata banda di ladri: sette arresti

Ladri di appartamento in manette. La Squadra mobile di Bologna ha arrestato sette persone, ritenute dedite ai furti in casa e organizzata in una vera e propria banda.

I soggetti, tutti cittadini albanesi, avrebbe organizzato plurimi furti in abitazione a Bologna ed in alcune città limitrofe. Le attività di indagine si sono concretizzate in numerosi servizi di osservazione e intercettazioni che hanno consentito, nel giro di alcune settimane, di individuare e arrestare coloro i quali hanno nel corso di un paio di mesi depredato ventuno appartamenti.

Gli uomini e le donne della Squadra Mobile di Bologna sono così riusciti ad arrestare in flagranza di reato alcuni componenti della banda mettendo fine alla loro opera; contemporaneamente, è stato anche individuato un esercizio di “Compro oro” al servizio della banda che riceveva i preziosi trafugati dalle varie abitazioni.

Nel corso dell’indagine, l’esercizio commerciale è stato perquisito da parte degli investigatori che hanno potuto recuperare parte dei monili rubati che sono già stati restituiti ai legittimi proprietari.