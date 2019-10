Vandalismo al cimitero: "Rubato la foto di mio marito dalla lapide e i disegni della bimba"

Un furto è un furto. In questo caso però non è l'entità della refurtiva a determinanrne la gravità, quanto il fatto che sia stato consumato all'interno di un cimitero - quello di Bazzano - e ai danni dei parenti di un defunto, che si sono visti portare via la foto del loro caro e degli effetti personali di particolare valore affettivo.

"Questa volta penso davvero di aver visto di tutto - scrive la vittima del furto su un gruppo social che raccoglie i cittadini di Valsamoggia - vedermi rubata la foto di mio marito dalla lapide, insieme ai pupazzi e ai disegni che gli aveva portato nostra figlia ... è uno schifo. Non so cosa se ne faccia, non so se sono atti di vandalismo, ma un minimo di tutela da parte del Comune penso sia da pretendere, specialmente in luoghi come un cimitero. Le telecamere o un guardiano per esempio?".

E il Comune di Valsamoggia risponde. Lo fa Angelo Zanetti, assessore alle manutenzioni, cura del territorio e sport: "Sono profondamente colpito dall’episodio di vandalismo accaduto al cimitero di Bazzano ed esprimo a nome di tutta l’Amministrazione massima solidarietà ai parenti che si sono trovati davanti questa situazione. Atti come questo non dovrebbero succedere. Non hanno giustificazione e dimostrano maleducazione e poco rispetto per il prossimo. Manterremo alta l’attenzione su questo episodio e lavoreremo per fare in modo che fatti di questo tipo non si verifichino nuovamente. Ad oggi il cimitero di Bazzano ha un’apertura/chiusura automatizzata che regola le visite e durante il giorno è presente un necroforo, dipendente dell’amministrazione».

"Sicuramente inizieremo a cercare di trovare un sistema per evitare questi atti - chiude l'assessore - Le telecamere potrebbero essere un deterrente e quindi una possibilità". Al momento, come confermano dal Comune di Bazzano non risultano esserci denuce per furti al cimitero cittadino.