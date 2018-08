Furti al centro commerciale: i colpevoli sono tutti minori

Sono sei i minori finiti nei guai ieri pomeriggio per aver messo a segno due furti all'IperCoop del Centro Borg, in via Marco Emilio Lepido.

Alle 15 la vigilanza del centro commerciale ha chiamato il 113: due cittadini albanesi 17enni erano stati bloccati dopo aver asportato prodotti hi-tech per il valore di oltre 70 euro.

Il secondo intervento della Polizia alle 18. Quattro 17enni, anche loro cittadini albanesi, avevano rubato 25 bottiglie di birra e 23 Red Bull, credendo di passare inosservati alle casse.

Sono stati tutti denunciati e affidati alle comunità.