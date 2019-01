La bella vita dei ladri con l'auto da 250 chilometri orari: cinque arresti

Le indagini, condotte dal Nor – Sezione Operativa e dalla Stazione di Trezzano sul Naviglio, hanno permesso di identificare i componenti di un sodalizio criminale che avrebbe commesso oltre venti furti in danno di aziende del bolognese, oltre che a Milano, Monza Brianza, Bergamo e Torino. Lo rende noto Milano Today.



Cinque pregiudicati sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di “associazione per delinquere finalizzata a furti e riciclaggio”.

Mercoledì mattina i carabinieri della Compagnia di Corsico li hanno fermati nelle province di Milano e Lodi, dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano. Si tratta di quattro cittadini kosovari e un cittadino albanese, tutti regolari sul territorio italiano.

Si avvalevano dell'uso di autovetture di grossa cilindrata, raggiungendo, anche nei centri abitati, velocità ben superiori a 250 Km/h.

Senza lavoro e bella vita

Da giugno scorso, da quando erano finiti "nel mirino" dell'Arma, non avrebbero lavorato neanche per un giorno, eppure nel loro parco auto c'erano Bmw e Mercedes ultimo modello e mutui su case.

In manette, su richiesta del pm di Milano Andrea Fraioli, sono finiti due fratelli di 50 e 44 anni, un 33enne, un 45enne e, l'unico albanese, 30enne.

I cinque - con a capo i due fratelli - sono accusati di aver portato a termine ventitré furti in altrettante aziende tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.

L'indagine nata da un cittadino

Un cittadino di Trezzano aveva segnalato ai Carabinieri la presenza costante di un'Audi Rs3 - una "top car" in grado di raggiungere velocità "folli" - nei pressi di un distributore di benzina di via Leonardo da Vinci.

Quell'auto, aveva raccontato il testimone, appariva puntualmente alle 22 di ogni sera per poi tornare alle 5 della mattina successiva, svegliando alcuni dei residenti con il rombo del motore.

