Furti nei mercatini di Natale: tre nei guai

Due tentati furti nelle zone del Villaggio di Natale francese, in Piazza Minghetti, e alla Fiera di Santa Lucia. Il primo nel pomeriggio di ieri, quando un ambulante francese di 47 anni, dalla sua casetta-baita, ha visto un uomo "esaminare" attentamente alcune biciclette, posteggiate nella rastrelliera, per poi tranciare la catena di una di esse. Ha urlato e attirato l'attenzione dei suoi colleghi, poi ha chiamato la Polizia che ha denunciato un cittadino tunisino di 53 anni per tentato furto, oltre a sequestrare tenaglia e tronchesi.

Questa mattina all'alba, un vigilante riminese di 35 anni ha chiesto aiuto agli agenti di una volante in transito in via Santo Stefano, dopo aver fermato due giovani che si erano introdotti all'interno di una casetta della Fiera di Santa Lucia, in Strada Maggiore. Il 35enne, dopo aver udito dei forti rumori, ha notato la porta forzata e aperta e lo stand, che rivende dolciumi, a soqquadro. Ha inseguito i due ladri in fuga, fermandoli in via Guerrazzi. Si tratta di due napoletani, domiciliati a Bologna, di 26 e 27 anni, entrambi denunciati per tentato furto aggravato.