Furti ad auto e negozi in pieno centro, arrestato un 53enne

La polizia ha l'altra mattina portato in carcere un 53enne per quattro episodi di furto, avvenuti tutti nel pieno centro di Bologna. La squadra mobile ha dato infatti esecuzione a una ordinanza di custodia, relativa agli indizi a carico dell'uomo, L.G., cittadino italiano, in relazione a tre furti commessi nel Quadrilatero e un quarto in via Altabella, tra ottobre e novemrbe dello scorso anno.

A essere presi di mira dal 53enne sono state -secondo gli inqurenti- una farmacia di via Orefici, il locale “Hamerica’s” di via Santo Stefano e delle autovetture parcheggiate all’interno del Palazzo Pepoli in via Castiglione. Un quarto episodio è stato poi ricostruito successivamente ed era avvenuto il 01 ottobre 2019 ai danni del “Cocoa” di via Altabella.

Notizia in aggiornamento