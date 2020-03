Furti in garage e camper a Pianoro e San Lazzaro: tre in arresto

Una serie di furti in alcuni garages a San Lazzaro e in un camper parcheggiato a Pianoro. Con queste accuse sono stati arrestati tre giovani, tra cui un minorenne, colti in flagranza dai carabinieri di San Lazzaro mentre erano entrati in un camper parcheggiato a Pianoro.

Si tratta di un 25enne, di un 20enne e di un minore, rispettivamente cittadini ucraino, italiano e rumeno. Per i tre, tutti pregiudicati, i giudici hanno convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora per il più grande del gruppo, mentre per il 20enne si è deciso l'obbligo di dimora a Bologna, comune di sua residenza. Quanto al minore, il ragazzo è stato condotto in una comunità. Quanto alla refurtiva, che consiste in un elettoutensile e diverse macchine fotografiche, sono a disposizione dei proprietari, che ne dovranno reclamare il possesso allegando la denuncia di furto dai militari.