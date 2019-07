Furti di "oro rosso", controlli a tappeto in stazioni e aziende

Sono 29 i siti controllati ier i, in tutta la regione, tra az iende che trattano la rottamazi one dei metalli, depositi lungo la lin ea ferroviaria e su strada, con l’impiego di 43 operatori del la Polizia Ferroviaria che han no proceduto ad approfonditi a ccertamenti nei confronti di 88 persone, nella giornata strao rdinaria di controlli e contras to ai furti di rame . La giornata si inquadra nel co ntesto dei servizi straordinar i dicontrollo in ambito ferrov iario predisposti a livello nazional e da lServizio Polizia Ferrovia ria ed è il 5^ servizio di con trasto ai furti di rame “Oro Rosso” organizzati dall’inizio dell’anno.

Nella sola provincia di Bologn a 15 operatori della Polizia F erroviaria hanno sottoposto a monitoraggio straordinario i lu oghi e le situazioni ritenute a maggior rischio senza rileva re,tuttavia, alcuna anomalia, a riprova del fatto che i cost anti controlli, uniti alle ope razioni straordinarie, hanno portato ad una significativa riduzione dei furti di rame in ambito ferroviario.

Il fenomeno dei furti di rame e materiali ferrosi - fa sapere la polizia - "colpisce s ocietà operanti nel settore dei trasporti, ma anche dell’ ener gia e delle telecomunicazioni n onché aziende elettrotecniche ed elettroniche attive nella pr oduzione e nell’ utilizzazione di beni prodotti conl’impiego di tali materiali".